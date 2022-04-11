Канцлер Австрии призвал Путина закончить спецоперацию на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве и призвал российского лидера завершить спецоперацию на Украине.

Путин и Нехаммер провели «очень жесткий и открытый разговор», сообщает пресс-служба канцлера. Австрийский канцлер стал первым главой правительства европейской страны, который с начала спецоперации на Украине посетил Москву.

Нехаммер подчеркнул, что происходящее на Украине «должно наконец закончиться», поскольку при таких событиях «есть только проигравшие с обеих сторон». Он также призвал привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях на Украине, передает Kleine Zeitung.

По данным издания, переговоры Путина и Нехаммера в подмосковной резиденции в Ново-Огарево длились 1 час 15 минут. Встреча проходила один на один, без советников. Закрытый формат был выбран по инициативе австрийской стороны.