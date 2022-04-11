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Водительские права продлят на три года

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство совместно с ГИБДД подготовило проект постановления, продлевающего действие всех водительских прав, срок которых истекает между 1 января 2022 года и 31 декабря 2023 года.

Инициатива реализуется в рамках общей логики меры «продление лицензий автоматом», которая направлена на то, чтобы люди не тратили время на общение с государством и оформление бумаг, пишет «Коммерсантъ».

Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии, это позволит не отвлекать их от цепочек логистики, отмечают авторы инициативы.

МВД ранее направило в регионы указание не штрафовать за незначительные нарушения ПДД владельцев грузовиков, перевозящих товары народного потребления. Вместо штрафов предлагается применять устные предупреждения.

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ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

jeryakob

капусты маленький вилок 200р . кто к этому причастен

ager

с преступниками переговоры не ведут