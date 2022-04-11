Водительские права продлят на три года

Правительство совместно с ГИБДД подготовило проект постановления, продлевающего действие всех водительских прав, срок которых истекает между 1 января 2022 года и 31 декабря 2023 года.

Инициатива реализуется в рамках общей логики меры «продление лицензий автоматом», которая направлена на то, чтобы люди не тратили время на общение с государством и оформление бумаг, пишет «Коммерсантъ».

Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии, это позволит не отвлекать их от цепочек логистики, отмечают авторы инициативы.

МВД ранее направило в регионы указание не штрафовать за незначительные нарушения ПДД владельцев грузовиков, перевозящих товары народного потребления. Вместо штрафов предлагается применять устные предупреждения.