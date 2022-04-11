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Кроссовер Chery заметили на конвейере УАЗа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Автомобиль»

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 прогнали по конвейеру на Ульяновском автомобильном заводе — фотографии разметил телеграм-канал «Автомобиль».

На фото попал момент прогона Chery Tiggo 8 по конвейеру в цеху окраски кузова.

В начале февраля стало известно, что Chery Automobile ведет переговоры с владельцем УАЗа — группой Sollers — на предмет организации в Ульяновске производства своих кроссоверов для нужд рынка РФ и других стран ЕАЭС.

Chery Tiggo 8 сейчас стоит в России от 2,8 миллиона рублей за обычную модификацию и от 3,2 миллиона рублей — за улучшенное исполнение Pro.

По данным агентства «Автостат», по итогам 2021 года в России было реализовано 2883 кроссовера Chery Tiggo 8, что на 40% больше, чем годом ранее.

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