Кроссовер Chery заметили на конвейере УАЗа

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 прогнали по конвейеру на Ульяновском автомобильном заводе — фотографии разметил телеграм-канал «Автомобиль».

На фото попал момент прогона Chery Tiggo 8 по конвейеру в цеху окраски кузова.

В начале февраля стало известно, что Chery Automobile ведет переговоры с владельцем УАЗа — группой Sollers — на предмет организации в Ульяновске производства своих кроссоверов для нужд рынка РФ и других стран ЕАЭС.

Chery Tiggo 8 сейчас стоит в России от 2,8 миллиона рублей за обычную модификацию и от 3,2 миллиона рублей — за улучшенное исполнение Pro.

По данным агентства «Автостат», по итогам 2021 года в России было реализовано 2883 кроссовера Chery Tiggo 8, что на 40% больше, чем годом ранее.