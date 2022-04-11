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Военная операция на Украине
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Кадетский корпус назовут в честь погибшего на Украине томича

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу воспитанников и педагогов Томского кадетского корпуса присвоить учебному заведению имя его выпускника, Героя России Максима Пескового, погибшего на Украине, сообщает правительство региона.

26-летний командир роты Максим Песковой погиб, спасая сослуживцев, в ходе специальной военной операции на Украине. За свой подвиг Указом Президента РФ он был удостоен высшего звания Героя Российской Федерации. 7 апреля Максим Песковой был похоронен с воинскими почестями в Томске.

У Максима Пескового остались родители — Елена Александровна и Владимир Вячеславович, а также жена Юлия. Помимо федеральной поддержки, томский губернатор принял решение выделить из областного бюджета 1 миллион рублей семье погибшего воина.

Как и другие регионы, Томская область окажет единовременную материальную помощь всем семьям военнослужащих – жителей региона, погибших во время спецоперации на Украине. Такие социальные службы области готовы оказывать необходимую помощь семьям в индивидуальном порядке.

Тема: Военная операция на Украине
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Сибирь #Томск #Армия
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