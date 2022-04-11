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Врач предстанет перед судом за смерть съевшей йогурт девочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Хирург детской больницы в Новосибирске предстанет перед судом, его обвиняют в постановке неправильного диагноза, что привело к смерти двухлетней девочки, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В 2020 году двухлетняя девочка съела йогурт и у нее резко заболел живот. Ребенка отвезли в детскую больницу №3, где исключили инородное тело, но заметили повышенный сахар в крови. Ребенка отправили в больницу № 1, где в реанимации она умерла.  

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации. Это врожденный дефект. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме.

По данным следствия, врач по результатам проведения комплекса диагностических мероприятий установил «не соответствующий клинической картине медицинский диагноз и проигнорировал объективную клиническую картину, указывающую на кишечную непроходимость». Он не провел операцию и отказал ребенку в госпитализации, отправил ее в другую больницу.

Вину врач не признал. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Санкцией части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...