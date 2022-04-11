Врач предстанет перед судом за смерть съевшей йогурт девочки

Хирург детской больницы в Новосибирске предстанет перед
судом, его обвиняют в постановке неправильного диагноза, что привело к смерти двухлетней
девочки, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
В 2020 году двухлетняя девочка съела йогурт и у нее резко
заболел живот. Ребенка отвезли в детскую больницу №3, где исключили инородное
тело, но заметили повышенный сахар в крови. Ребенка отправили в больницу № 1,
где в реанимации она умерла.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной
смерти ребенка стал перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации. Это
врожденный дефект. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как
должно быть в норме.
По данным следствия, врач по результатам проведения
комплекса диагностических мероприятий установил «не соответствующий клинической
картине медицинский диагноз и проигнорировал объективную клиническую картину,
указывающую на кишечную непроходимость». Он не провел операцию и отказал ребенку
в госпитализации, отправил ее в другую больницу.
Вину врач не признал. Уголовное дело будет направлено в
Центральный районный суд Новосибирска. Санкцией части 2 статьи 293 УК РФ (халатность)
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.