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Макрон вырвался вперед в первом туре президентских выборов

Источник:
ТАСС
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Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, сообщает МВД республики.

На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов. Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и в настоящий момент набирает 21,57% голосов, приводит ТАСС данные МВД.

Четвертую позицию занимает основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур с результатом в 6,97%. Остальные кандидаты набрали менее 5% — ближайший преследователь Земмура — кандидат от партии Республиканцы, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс — предварительно занимает пятое место с 4,49% голосов.

Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов, по предварительным данным, явка составила около 75%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.

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