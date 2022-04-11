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Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдут в Москве в понедельник, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем», — приводит ТАСС слова Пескова. Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в понедельник.

Канцлер Австрии в субботу провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Приезд канцлера в Москву станет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Кроме того, это будет первый контакт Путина и Нехаммера.

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Политика #Мир
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mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...