Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдут в Москве в понедельник, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем», — приводит ТАСС слова Пескова. Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в понедельник.

Канцлер Австрии в субботу провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Приезд канцлера в Москву станет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Кроме того, это будет первый контакт Путина и Нехаммера.