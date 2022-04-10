Новосибирец облил желто‑синей краской крыльцо мэрии

Владелец частной котельной облил желто-синей краской крыльцо мэрии Новосибирска, сообщил в телеграм-канале градоначальник Анатолий Локоть.

Он отметил, что мужчина залил крыльцо синей и желтой краской. Выяснилось, что несколькими днями ранее он уже «красил» пандус у мэрии. В прошлый раз ему удалось скрыться, но на этот раз мужчину задержали.

«Но лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки. Общественно полезное отскабливание краски проясняет сознание. Пусть принесет хоть какую-то пользу городу», — написал Локоть.

Трехэтажное здание промбанка (теперь мэрия города) было построено в 1927 году. Архитектуру здания авторы проекта решили в формах упрощенного конструктивизма, с применением плоских вертикальных лопаток и горизонтальных поясов с большими окнами. На нижних этажах размещались магазины, Сибторг, Ленинградский табактрест, Севзапторг.