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Две женщины и девочка погибли в пожаре в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дом в городе Балея загорелся в ночь на воскресенье, внутри нашли тела двух женщин и девочки, сообщает ГУ МЧС по Забайкальском краю.

В воскресенье в 04.57 по местному времени (00.57 мск) на пульт пожарной охраны города Балея поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Сверкуновская.

Из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью объят огнем. Со слов соседей, в доме находились три человека, один из них ребенок.

Пожар ликвидирован в 06.08. Внутри нашли тела двух женщин, позже начальник караула обнаружил тело погибшей семилетней девочки. Причину возникновения пожара устанавливят дознаватели Государственного пожарного надзора.

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