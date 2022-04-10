Две женщины и девочка погибли в пожаре в Забайкалье

Дом в городе Балея загорелся в ночь на воскресенье, внутри нашли тела двух женщин и девочки, сообщает ГУ МЧС по Забайкальском краю.

В воскресенье в 04.57 по местному времени (00.57 мск) на пульт пожарной охраны города Балея поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Сверкуновская.

Из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью объят огнем. Со слов соседей, в доме находились три человека, один из них ребенок.

Пожар ликвидирован в 06.08. Внутри нашли тела двух женщин, позже начальник караула обнаружил тело погибшей семилетней девочки. Причину возникновения пожара устанавливят дознаватели Государственного пожарного надзора.