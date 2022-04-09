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Дженнифер Лопез и Бен Аффлек решили пожениться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id547264441

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек объявили о своей помолвке через 17 лет после первой попытки создать семью.

Лопез выложила видео с обручальным кольцом на своем сайте On The JLo. На записи певица показала кольцо с большим изумрудом, подтвердив слухи о помолвке.

«Когда ты встречаешь кого-то, кого ты действительно любишь, и у тебя появляется второй шанс — это редкая, драгоценная, прекрасная возможность, и мы принимаем ее с должным уважением», — говорила Джей Ло в февральском интервью People.

У Лопес и Аффлека это уже вторая помолвка. Они собирались пожениться еще 17 лет назад, но в итоге расстались незадолго до свадьбы.

До этого певица была замужем за музыкантом Марком Энтони, а также встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек также был женат на актрисе Дженнифер Гарнер.

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