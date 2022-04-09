Отменена комиссия на покупку валюты через брокеров

Комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%, отменяется с 11 апреля, сообщатся на официальном сайте Банка России.

Предписание брокерам взимать комиссию при исполнении поручений физических лиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов действовало с 3 марта. Оно было введено на фоне ажиотажного спроса на валюту.

Также отменяется требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты. Чтобы снизить спрос на покупку долларов и евро, банки в конце февраля устанавливали спред между покупкой и продажей, достигающий 15-20 рублей.

Исключение действует для юридических лиц-импортеров, Банк России рекомендует устанавливать для приобретения ими валюты на оплату импортных контрактов разницу курсов не больше двух рублей от биржевого.