Врач назвал частую причину бессонницы

Одной из частных причин бессонницы является недостаток железа в организме, рассказал сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов в своем телеграм-канале.

При нарушениях сна нужно обратить внимание на уровень гемоглобина, если белка недостаточно, то это может говорить о начале развития железодефицитной анемии, которая влечет за собой проблемы со сном.

«Железо — это вещество, которое участвует в синтезе дофамина, он регулирует сон. Если железа начинает не хватать, то может начинаться бессонница, может доставлять неудобства синдром беспокойных ног, но при этом одного анализа на уровень гемоглобина бывает недостаточно», — отметил врач.

При проблемах со сном и подозрении на анемию он порекомендовал сдать кровь на ферритин. Это белок, который отвечает за запасы железа в организме, восполнить нехватку вещества помогают специальные препараты, но принимать их нужно только после консультации с врачом.