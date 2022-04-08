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Сбербанк запретил валютные переводы за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте, сообщает пресс-служба кредитной организации. Решение принято в связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». По новым правилам Центробанка, которые установлены на полгода с 1 апреля, физические лица могли переводить за рубеж не более 10 тысяч долларов в месяц

Отмечается, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Рублевые переводы за рубеж доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений.

Также осталась возможность совершать рублевые переводы по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

США 6 апреля заявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, что означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также фактическую изоляцию от долларовой системы.

На сайте Альфа-банка сообщается, что клиентам также сейчас недоступны переводы в валюте в другой банк, так как из-за ограничений банк не может гарантировать доставку перевода. Для отправки перевода клиенты могут конвертировать валюту в рубли.

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