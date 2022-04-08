НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Составлен рейтинг популярных сериалов из онлайн‑кинотеатров

Источник:
Sibnet.ru
381 0
Фото: © Sibnet.ru

Сериал «Контейнер» про суррогатную мать получил самые высокие оценки зрителей, а самым узнаваемым проектом оказались «Содержанки», говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

TelecomDaily исследовал только оригинальные российские сериалы, вышедшие в онлайн-кинотеатрах в 2021 году. В итоге составили два рейтинга — по оценкам пользователей и по узнаваемости в Сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавные премьеры апреля в Wink

В рейтинге зрительских оценок лидерами в порядке убывания стали сериалы «Контейнер» (Start), «Коса» (Kion), «В раю мест нет» (Kion), «Короче-2» (Start), «Новенький-2» (Start), «Солдаут» (Premier).

Самыми узнаваемыми сериалами (те, которые зрители могли не смотреть, но знают о чем речь) стали «Содержанки 3» (Start), «Выжившие» (Okko), «Проект Анна Николаевна 2» («КиноПоиск HD»), «Везет» (Ivi) и «Ваша честь» (more tv).

Также было подсчитано, что за 2021 год онлайн-кинотеатры выпустили 74 оригинальных проекта. По количеству премьер лидирует Start, у которого 22 Originals. Kion стал вторым по этому показателю (14 проектов), у Premier их 10.

Еще по теме
Российским кинотеатрам предсказали советско-китайскую модель проката
Мультфильм «Мальчик‑дельфин» выходит в прокат
HBO снимет два новых сериала по «Шерлоку Холмсу»
Вышел первый тизер сериала о группе Sex Pistols
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Топ комментариев

olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

колобок11

Как путин встал во главе так каждый год одни и те же слова "ситуация в стране сложная"! Рабочие места...

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа