Составлен рейтинг популярных сериалов из онлайн‑кинотеатров

Сериал «Контейнер» про суррогатную мать получил самые высокие оценки зрителей, а самым узнаваемым проектом оказались «Содержанки», говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

TelecomDaily исследовал только оригинальные российские сериалы, вышедшие в онлайн-кинотеатрах в 2021 году. В итоге составили два рейтинга — по оценкам пользователей и по узнаваемости в Сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Главные премьеры апреля в Wink

В рейтинге зрительских оценок лидерами в порядке убывания стали сериалы «Контейнер» (Start), «Коса» (Kion), «В раю мест нет» (Kion), «Короче-2» (Start), «Новенький-2» (Start), «Солдаут» (Premier).

Самыми узнаваемыми сериалами (те, которые зрители могли не смотреть, но знают о чем речь) стали «Содержанки 3» (Start), «Выжившие» (Okko), «Проект Анна Николаевна 2» («КиноПоиск HD»), «Везет» (Ivi) и «Ваша честь» (more tv).

Также было подсчитано, что за 2021 год онлайн-кинотеатры выпустили 74 оригинальных проекта. По количеству премьер лидирует Start, у которого 22 Originals. Kion стал вторым по этому показателю (14 проектов), у Premier их 10.