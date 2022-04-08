Российским кинотеатрам предсказали советско-китайскую модель проката

Голливудские фильмы «не пустят» в российские кинотеатры, в прокате будут крутить китайские и индийские ленты, но кассы будут пополнять за счет отечественного кино, считает бывший глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин.

«Телеканалы наглядно демонстрируют, что рейтинги возможны и на отечественном контенте, и это основа развития рынка», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» Березина.

Олег Березин считает, что голливудские релизы будут попадать в российский прокат лимитировано, с предварительным отсмотром и только для поддержки экономики кинотеатров.

Основу кинопроката в России, по его мнению, составят фильмы китайского, индийского и отечественного производства. При этом китайские и индийские фильмы в России «не взлетят» массово из-за отличий менталитетов.

«Рано (или поздно) продюсеры начнут производить фильмы интересные массовому зрителю кинотеатров. При правильной "накачке" продюсеров создание таких фильмов возможно. Тем и сюжетов вне политики — выше крыши, а массовый российский зритель жаждет таких фильмов», — считает Олег Березин.