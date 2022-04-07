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Россиянам пригрозили тюрьмой за исполнение санкций

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты от «Единой России» внесли в Думу законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций в России, сообщает пресс-служба партии.

Сейчас бизнес отказывается от работы с попавшими под санкции организациями «под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», отмечают авторы документа. Чтобы решить проблему, предлагается дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

За исполнение западных санкций на территории России предусматривается лишение свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 миллиона рублей. В случае лишения свободы руководитель организации будет также лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (статья 284.2 УК РФ), максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

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Политика #Законы
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