Россиянам пригрозили тюрьмой за исполнение санкций

Депутаты от «Единой России» внесли в Думу законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций в России, сообщает пресс-служба партии.
Сейчас бизнес отказывается от работы с попавшими под санкции организациями «под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», отмечают авторы документа. Чтобы решить проблему, предлагается дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
За исполнение западных санкций на территории России предусматривается лишение свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 миллиона рублей. В случае лишения свободы руководитель организации будет также лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (статья 284.2 УК РФ), максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.
ychuxaкуда ты смотришь? у нас сейчас продукты каждый день в цене вырастают , отдельные позиции за 1 день на...
Алекс555Зашёл сегодня в магазин на дачной- порошок стиральный коробочка стояла 60р сейчас 170р Спрашиваю ,что...
Twilight88Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((
gena415ушла эпоха . спи спокойна Владимир Вольфович