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Запасов автомобильных шин хватит на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запасов автомобильных шин в России хватит примерно на два года — сейчас на складах производителей и импортеров хранится более 79 миллионов покрышек для легковых машин, грузовиков и автобусов.

На складах производителей и импортеров, а также в точках продаж хранится 26,5 миллиона летних шин, почти 14 миллионов зимних шипованных, 11,5 миллиона зимних нешипованных и почти 9 миллионов всесезонных. Еще 18,1 миллиона составляет склад шин для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и прочего транспорта, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных системы маркировки «Честный знак».

При условии сохранения спроса на уровне 2021 года этих запасов должно хватить на 11-18 месяцев. В последние годы годовой объем рынка автомобильных шин в России составлял 30 миллионов штук, а под влиянием пандемии коронавируса этот показатель снизился.

В марте на рынке шин наблюдался ажиотажный спрос. В первые две недели месяца было куплено 1,2 миллиона штук против 0,4 миллиона за аналогичный период в феврале. Всплеск спроса объясняется сезонностью, а также ажиотажем на фоне сообщений об уходе из России некоторых иностранных производителей.

В России продолжают работу заводы отечественных производителей, таких как Kama Tyres, Cordiant и Nortec. Приостановлена работа локальных площадок Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama.

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