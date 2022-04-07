Криптовалюты собрались признать имуществом

Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие признание криптовалюты имуществом, сообщил депутат Анатолий Аксаков. Это значит, что об обороте цифровых активов придется обязательно отчитываться.

Отчетности будет подлежать оборот, превышающий планку в 600 тысяч рублей в год, цитируют Аксакова «Известия».

В Центробанке уверены, что сейчас цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов. В случае легализации криптовалют произойдет расширение теневой экономики.

Регулятор пояснил, что «легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее «белый» рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял СМИ, что доходы бюджета от налогообложения криптовалют могут составить 10–15 миллиардов рублей.

По данным Минфина, россияне открыли порядка 12 миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на них составляет около 2 триллионов рублей, а РФ занимает третье место в мире по объему майнинговых мощностей.