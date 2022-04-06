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Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль усилил рост к доллару и евро, американская валюта подешевела до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» падал в ходе торгов на 3,29 рубля — до 80,02 рубля, курс евро — на 4,18 рубля, до 87,32 рубля. Последний раз американская валюта торговалась ниже 80 рублей 23 февраля.

По итогам торгов Банк России установил на 7 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 82,59 рубля, что на 75,58 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1 рубль 12,91 копейки, до 90,59 рубля.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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