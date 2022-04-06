Путин назвал Жириновского ярким оратором

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщается на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом», — сказал Путин.

По словам главы государства, лидер ЛДПР сделал многое для развития российского парламентаризма, отечественного законодательства и всегда стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.

Путин отметил, что Жириновский в самых острых дискуссиях занимал патриотическую позицию и отстаивал интересы России. «Мы сохраним о нем добрую, светлую память», — подытожил российский лидер.

В начале февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу, у него диагностировали коронавирус. В конце марта стало известно, что 75-летний политик находится в тяжелом состоянии.