НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал Жириновского ярким оратором

Источник:
Sibnet.ru
484 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщается на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом», — сказал Путин.

По словам главы государства, лидер ЛДПР сделал многое для развития российского парламентаризма, отечественного законодательства и всегда стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.

Путин отметил, что Жириновский в самых острых дискуссиях занимал патриотическую позицию и отстаивал интересы России. «Мы сохраним о нем добрую, светлую память», — подытожил российский лидер.

В начале февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу, у него диагностировали коронавирус. В конце марта стало известно, что 75-летний политик находится в тяжелом состоянии.

Еще по теме
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Китай призвал США отменить антироссийские санкции
Умер Владимир Жириновский
Япония запустила новые санкции против России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
33
Польша готова разместить ядерное оружие США
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
29
Китай отказался помогать России в обходе санкций