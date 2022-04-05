Обнаженные девушки заполонили World of Warcraft

Игроки World of Warcraft пожаловались на появления в виртуальном мире обнаженных персонажей, соответствующее сообщение опубликовано на Reddit.

По правилам, в World of Warcraft нельзя полностью раздеть персонажа, так как у представителя любой расы есть нижнее белье. Однако недавно геймеры нашли способ обойти данное ограничение.

Фото: © Reddit

Предположительно, некоторые игроки превращают своих героев в особых NPC из культа Проклятых, для которых нижнего белья не существует. После этого остается только сбросить стандартную одежду и персонаж предстанет перед зрителями обнаженным.

Несмотря на жалобы, некоторые игроки отнеслись к ситуации с юмором — по их мнению, забавный баг вряд ли способен навредить пользователям.