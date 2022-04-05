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Обнаженные девушки заполонили World of Warcraft

Источник:
Sibnet.ru
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Игроки World of Warcraft пожаловались на появления в виртуальном мире обнаженных персонажей, соответствующее сообщение опубликовано на Reddit.

По правилам, в World of Warcraft нельзя полностью раздеть персонажа, так как у представителя любой расы есть нижнее белье. Однако недавно геймеры нашли способ обойти данное ограничение.

Фото: © Reddit

Предположительно, некоторые игроки превращают своих героев в особых NPC из культа Проклятых, для которых нижнего белья не существует. После этого остается только сбросить стандартную одежду и персонаж предстанет перед зрителями обнаженным.

Несмотря на жалобы, некоторые игроки отнеслись к ситуации с юмором — по их мнению, забавный баг вряд ли способен навредить пользователям.

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Игры #Экшены
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nifnif

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todi66

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jeryakob

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mosquito__2010

Смит поступил как мужчина. А все эти ..ошники из диснейлендов пускай берут к себе на работу трансгендеров...