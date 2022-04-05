Травников решил посвятить 9 мая освобождению Украины от фашизма

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил празднование 77-й годовщины Победы в регионе посвятить истории освобождения Украины от фашизма, сообщает правительство области.

В этом году впервые после пандемии мероприятия в честь 9 мая пройдут очно, со зрителями. Состоится парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

«Хочу высказать предложение – считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков», — сказал Травников.

Он назвал следующий год юбилейным — в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины.

«По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды», — объяснил инициативу Травников.