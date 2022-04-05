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Травников решил посвятить 9 мая освобождению Украины от фашизма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил празднование 77-й годовщины Победы в регионе посвятить истории освобождения Украины от фашизма, сообщает правительство области.

В этом году впервые после пандемии мероприятия в честь 9 мая пройдут очно, со зрителями. Состоится парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

«Хочу высказать предложение – считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков», — сказал Травников.

Он назвал следующий год юбилейным — в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины.

«По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды», — объяснил инициативу Травников.

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Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

лачинов

Да почти столько же. Поэтому скорее всего номер не пройдет. Саму то Польшу никому не жалко, но ядерную...

jeryakob

вокруг путина его дружбаны. песковы, дерепаски, усмановы и прочая. а мы уж вокруг его друзей наверно....

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...