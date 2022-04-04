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Российский мультфильм «Финник» остался лидером проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Финник»

Мультфильм «Финник» про озорного домового снова стал лидером проката, собрав во второй уикенд кассу в 104 миллиона рублей.

По сюжету мультфильма, добрый, но вредный домовой Финник не уживается ни с одной из семей, заселяющихся в дом. Но однажды в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют. Финник сближается с девочкой, и вместе они расследуют странные события, происходящие в городе.

Долгое время после ухода из российского проката зарубежных премьер, ни одна картина не могла побить кассовые сборы приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится». Фильм до сих пор в пятерке самых популярных картин, но его сборы значительно меньше «Финника» — около 40 миллионов.

В пятерке лидеров также «Морбиус» с кассой 49,5 миллиона рублей. Ленту показывали только в странах СНГ не включая Россию и Белоруссию. Последние строчки заняли российский семейный фильм «Моя ужасная сестра» и отечественный байопик «Мистер Нокаут».

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.