Российский мультфильм «Финник» остался лидером проката

Мультфильм «Финник» про озорного домового снова стал лидером проката, собрав во второй уикенд кассу в 104 миллиона рублей.

По сюжету мультфильма, добрый, но вредный домовой Финник не уживается ни с одной из семей, заселяющихся в дом. Но однажды в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют. Финник сближается с девочкой, и вместе они расследуют странные события, происходящие в городе.

Долгое время после ухода из российского проката зарубежных премьер, ни одна картина не могла побить кассовые сборы приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится». Фильм до сих пор в пятерке самых популярных картин, но его сборы значительно меньше «Финника» — около 40 миллионов.

В пятерке лидеров также «Морбиус» с кассой 49,5 миллиона рублей. Ленту показывали только в странах СНГ не включая Россию и Белоруссию. Последние строчки заняли российский семейный фильм «Моя ужасная сестра» и отечественный байопик «Мистер Нокаут».