Песков высказался о врагах народа, Урганте и VPN

Главные враги народа те, кто в публичном пространстве нападает на российских военных, но есть и «заблудшие», и испугавшиеся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».
Он предложил наставить «заблудших» на путь истинный, но только в том случае, если они сами этого захотят. В то же время пресс-секретарь признал, что некоторые люди сознательно стали «хаять власть» и «нападать на наших военных героев», они и стали врагами государства в данной ситуации.
Отдельно Песков высказался об Иване Урганте, который 24 февраля разместил в соцсетях пацифистское сообщение, а его программа «Вечерний Ургант» на Первом канале приостановила выход.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — сказал представитель Кремля, добавив, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае».
Также Песков признался, что пользуется VPN. «Ну конечно (установил VPN), почему нет. Это не запрещено», — заявил он.
Killer1974Мне стыдно за руководство Казахстана...
pkv84Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...
nicollaichКазахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.
Гаврило ПринципНет там братушек, и никогда не было.Они про братство вспоминают только тогда, когда пятая...