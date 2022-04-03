Песков высказался о врагах народа, Урганте и VPN

Главные враги народа те, кто в публичном пространстве нападает на российских военных, но есть и «заблудшие», и испугавшиеся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Он предложил наставить «заблудших» на путь истинный, но только в том случае, если они сами этого захотят. В то же время пресс-секретарь признал, что некоторые люди сознательно стали «хаять власть» и «нападать на наших военных героев», они и стали врагами государства в данной ситуации.

Отдельно Песков высказался об Иване Урганте, который 24 февраля разместил в соцсетях пацифистское сообщение, а его программа «Вечерний Ургант» на Первом канале приостановила выход.

«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», — сказал представитель Кремля, добавив, что «не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", ни в коем случае».

Также Песков признался, что пользуется VPN. «Ну конечно (установил VPN), почему нет. Это не запрещено», — заявил он.