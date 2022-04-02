Уилл Смит покинет Академию киноискусств после драки

Актер Уилл Смит ушел из американской Академии кинематографических искусств и наук после инцидента во время церемонии вручения премии «Оскар», где он ударил комика Криса Рока.

«Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — цитирует Смита Variety.

Он назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными» и заявил, что примет любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.

Смит ударил Рока во время объявления победителя премии «Оскар» в номинации лучший документальный фильм. Ведущий пошутил о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит, которая начала терять волосы из-за аутоиммунного заболевания и побрилась налысо.

После слов комика актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, а потом вернулся на свое место и крикнул ведущему, чтобы тот больше не шутил над его женой. Рок не стал обращаться в правоохранительные органы в связи с инцидентом.

Киноакадемия США осудила действия актера и решила начать расследование после произошедшего. Позднее Смит извинился перед Академией и комиком. Он также пообещал, что никогда больше не позволит насилию взять верх над разумом.