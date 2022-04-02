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Российским вузам поручили перенести свой контент с YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство образования и науки России попросило вузы перенести свой контент, размещенный на YouTube, на отечественные площадки Rutube и VK.Video, следует из письма, опубликованного на сайте Юго-Западного государственного университета.

«Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования сообщает вам о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил американский видеохостинг в том, что он встал на тропу «открытой войны» с российским государством. По его словам, рано или поздно не сможет работать на территории России.

Член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, заявила, что YouTube откровенно пренебрегает законами России, принципами свободы распространения информации и принципами свободы слова, на которых строился видеохостинг на момент создания.

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