Умерла актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет, сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой. По его словам, она давно тяжело болела.

«Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — цитирует Лебедева ТАСС.

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде, в 1987 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Дебютировала в кино в фильме-катастрофе «Экипаж» (1979), где сыграла стюардессу Тамару.

Также снималась в фильмах «Россия молодая» (1981), «Чародеи» (1982), «Парашютисты» (1984), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). В 1993–1997 годах работала председателем комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра.