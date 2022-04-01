Россия и Белоруссия отменили мобильный роуминг

Жителям России и Беларуси с 1 апреля больше не нужно платить за входящие звонки в роуминге на территории обеих стран, сообщает пресс-служба кабмина.

Благодаря этому цены на звонки при перемещении между государствами будут равны стоимости общения внутри своей страны. При этом на территории Союзного государства с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме действовал минимальный тариф на услуги связи в роуминге.

Вопрос решался с 2017 года, однако дорожную карту утвердили только три года назад. На первом этапе была снижена ставка, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети.

В ноябре 2020 года стоимость звонков на территории Союзного государства опустилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту, что позволило сформировать единые абонентские роуминговые тарифы.

Отмечается, что отмена платы за входящие звонки поспособствует укреплению партнерства и интеграции двух стран. При этом благодаря значительному снижению тарифов в роуминге в рамках тестового режима количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, уже увеличилось на 15%.