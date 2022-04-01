Бузова стала лицом туалетной бумаги

Ольга Бузова заявила, что стала лицом туалетной бумаги. За это подписчики прозвали ее «королевой унитазов».

«Хочется поделиться с вами такой интересной, необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет еще и в каждом туалете», — сказала она, сидя на унитазе.

Пять способов разыграть друга в День дурака

Очевидно, что так Ольга Бузова разыграла своих подписчиков в День дурака. Но некоторые поклонники ведущей поверили и даже возмутились, что она так «низко пала» и готова рекламировать туалетную бумагу.