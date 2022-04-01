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Бузова стала лицом туалетной бумаги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Ольга Бузова заявила, что стала лицом туалетной бумаги. За это подписчики прозвали ее «королевой унитазов».

«Хочется поделиться с вами такой интересной, необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет еще и в каждом туалете», — сказала она, сидя на унитазе.

Пять способов разыграть друга в День дурака

Очевидно, что так Ольга Бузова разыграла своих подписчиков в День дурака. Но некоторые поклонники ведущей поверили и даже возмутились, что она так «низко пала» и готова рекламировать туалетную бумагу.

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Топ комментариев

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.

Denis CENTR

Казалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...

number10

Украинских блуждающих мин испугались.