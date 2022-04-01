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Брюса Уиллиса лишили награды «Золотая малина» из‑за болезни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Images Alight / Attribution License

Организаторы премии «Золотая малина 2022» отозвали свою награду Брюсу Уиллису после известия о его заболевании, посчитав, что не уместно «устраивать разнос» актеру в таком положении.  

Премия «Золотая малина» ежегодно присуждается актерам за их худшие роли. В этом году для Брюса Уиллиса была создана отдельная номинация, в которой упоминались сразу несколько фильмов с его участием.

«После долгих размышлений Razzie приняли решение отменить премию, присужденную Брюсу Уиллису, в связи с его недавно выявленным диагнозом. Если чье-то состояние здоровья является фактором в принятии тех или иных решений и / или их исполнении, мы признаем, что неуместно устраивать им разнос», — цитирует издание The Wrap заявление соучредителей премии.

В среду семья Уиллиса объявила, что у актера диагностировали афазию. Это когнитивное расстройство, которое лишает человека способности нормально общаться. Сообщалось, что из-за болезни Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру.


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