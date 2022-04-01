Брюса Уиллиса лишили награды «Золотая малина» из‑за болезни

Организаторы премии «Золотая малина 2022» отозвали свою
награду Брюсу Уиллису после известия о его заболевании, посчитав, что не
уместно «устраивать разнос» актеру в таком положении.
Премия «Золотая малина» ежегодно присуждается актерам за их
худшие роли. В этом году для Брюса Уиллиса была создана отдельная
номинация, в которой упоминались сразу несколько фильмов с его участием.
«После долгих размышлений Razzie приняли решение отменить
премию, присужденную Брюсу Уиллису, в связи с его недавно выявленным диагнозом.
Если чье-то состояние здоровья является фактором в принятии тех или иных
решений и / или их исполнении, мы признаем, что неуместно устраивать им разнос»,
— цитирует издание The Wrap заявление соучредителей премии.
В среду семья Уиллиса объявила, что у актера диагностировали афазию. Это когнитивное расстройство, которое лишает человека способности нормально общаться. Сообщалось, что из-за болезни Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру.