Брюс Уиллис завершит карьеру из‑за тяжелой болезни

Актер Брюс Уиллис откажется от актерской карьеры из-за болезни, связанной с расстройством речи, сообщила его семья.

«У нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности», — цитирует издание Рage Sixзаявлении семьи актера.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

По сообщению близких Брюса Уиллиса, из-за болезни актер вынужден завершить карьеру. За 67 лет своей жизни больше половины он посвятил кино. На его счету около 130 фильмов.

Успех Брюсу Уиллису принес боевик «Крепкий орешек». Среди лучших фильмов с его участием— «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Счастливое число Слевина», «Пятый элемент».