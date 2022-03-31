НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Брюс Уиллис завершит карьеру из‑за тяжелой болезни

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Актер Брюс Уиллис откажется от актерской карьеры из-за болезни, связанной с расстройством речи, сообщила его семья.

«У нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности», — цитирует издание Рage Sixзаявлении семьи актера.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

По сообщению близких Брюса Уиллиса, из-за болезни актер вынужден завершить карьеру. За 67 лет своей жизни больше половины он посвятил кино. На его счету около 130 фильмов.

Успех Брюсу Уиллису принес боевик «Крепкий орешек». Среди лучших фильмов с его участием— «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Счастливое число Слевина», «Пятый элемент».

Еще по теме
Второй сезон сериала «Эпидемия» с Кяро выйдет в апреле
Озвучена дата премьеры приквела «Игры престолов»
Происхождение клоуна Пеннивайза раскроют в сериале-приквеле
Первый канал покажет сериал «Никто не узнает» с умершей Евгенией Брик
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков
Удар «Искандера» по украинскому ЗРК «Бук» показали на видео
Обсуждение (0)
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....