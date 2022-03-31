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Путин подписал указ о призыве в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего на службу в рамках весеннего призыва отправятся 134 500 человек.

Возраст призыва — от 18 до 27 лет, срок службы — один год. По закону, повестка о необходимости явиться в военкомат выдается призывнику лично в руки, никто другой не имеет права на ее получение.

Уклонистам от призыва грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 328 УК РФ: до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба уже сформировало для каждого региона определенную численность граждан, которых необходимо призвать в вооруженные силы.

Готовность призывника к службе определяет медицинская комиссия, в которую входит терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медосмотра призывнику присваивается одна из пяти категорий годности.

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