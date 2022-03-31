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Девочка из Омска стала соавтором «Ну, погоди! Каникулы»

Источник:
Sibnet.ru
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Школьница Карина Новикова из Омска победила в конкурсе «Союзмультфильма», теперь постер одиннадцатиклассницы появится в одном из эпизодов мультфильма «Ну, погоди! Каникулы», сообщила пресс-служба киностудии.

По правилам конкурса, который проходил во «ВКонтакте», участникам предлагалось изобразить главных героев — Волка и Зайца в собственном оригинальном прочтении. Допускалось использование любых стилевых решений. Омичка изобразила героев мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» в джунглях.

«Можно сказать, что фактически конкурсантка проделала больший объем работ, сформировав собственную мультвселенную – это важное умение в современной анимационной индустрии», –прокомментировала работу генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

Фото: © bpcontest, vk.com/bpcontest

Кроме того, что постер появится в эпизоде мультфильма «Стоп, снято», Карина Новикова сможет посетить киностудию «Союзмультфильм» в Москве и познакомиться с работой режиссеров, художников, аниматоров, а также встретится с творческой группой мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......