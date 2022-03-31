Девочка из Омска стала соавтором «Ну, погоди! Каникулы»

Школьница Карина Новикова из Омска победила в конкурсе «Союзмультфильма», теперь постер одиннадцатиклассницы появится в одном из эпизодов мультфильма «Ну, погоди! Каникулы», сообщила пресс-служба киностудии.

По правилам конкурса, который проходил во «ВКонтакте», участникам предлагалось изобразить главных героев — Волка и Зайца в собственном оригинальном прочтении. Допускалось использование любых стилевых решений. Омичка изобразила героев мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» в джунглях.

«Можно сказать, что фактически конкурсантка проделала больший объем работ, сформировав собственную мультвселенную – это важное умение в современной анимационной индустрии», –прокомментировала работу генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

Кроме того, что постер появится в эпизоде мультфильма «Стоп, снято», Карина Новикова сможет посетить киностудию «Союзмультфильм» в Москве и познакомиться с работой режиссеров, художников, аниматоров, а также встретится с творческой группой мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».