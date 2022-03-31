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Специалист предложил аналоги импортным шинам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайские и российские шины вполне конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте, сообщил декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Шины китайских компаний — Arrivo, Matador, Windforce — по-прежнему доступны. Отечественный вариант — «Кама», цитирует Бакеро агентство «Прайм».

«Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 километров в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги», — предупредил специалист.

По его мнению, технические характеристики, которые имеют Michelin или Pirelli на топовых линейках, сложно сравнивать с российскими или китайскими продуктами.

В марте несколько ведущих мировых производителей автомобильных шин приостановили производство и поставки в Россию. Среди них Michelin, Bridgestone и Continental.

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korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......