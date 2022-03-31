Фильмы «Бумер» и «Бумер 2» выйдут в повторный прокат

Компания «Наше кино» перевыпустит в российский прокат «Бумер» и «Бумер 2» Петра Буслова. Картины стартуют в кинотеатрах страны 21 апреля.

Первый фильм «Бумер» вышел в 2003 году. Сюжет построен на криминальных разборках четырех друзей-бандитов. Герои Петя «Рама» (Сергей Горобченко), Костя «Кот» (Владимир Вдовиченков), Димон «Ошпаренный» (Андрей Мерзликин) и Леха «Килла» (Максим Коновалов) скрываются от врагов на угнанном автомобиле BMW 750IL («Бумер»).

Во второй части главным героем стал один бандит из четверки — Костя «Кот». На этот раз в его жизнь вмешивается 17-летняя девушка Даша (Светлана Устинова), помогая которой, «Кот» снова попадает в неприятности.

Ранее в повторный прокат вышли фильмы «Брат» и «Брат 2», обе ленты собрали большую кассу, заняв уверенные позиции в первой пятерке прокатных фильмов.