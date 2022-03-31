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Протез ноги с коленным модулем разработали в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Салют Орто» разработала коленный модуль протеза ноги с пневматической системой управления фазой переноса, этот протез заменит дорогие импортные аналоги, сообщает правительство Бурятии.

«На этом протезе удобно ходить, нога фиксируется. С новым коленным модулем я могу и на беговой дорожке заниматься, и на велосипеде ездить. Пока еще не пробовала, но обязательно начну», — рассказала клиент-испытатель Екатерина Любовникова.

Протез создан из высокопрочных материалов (алюминий и титан), предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок до 150 килограммов. Сделано 10 серийных образцов, в процессе изготовления 100 штук.

Цена комплектующих выросла примерно на 50%, однако несмотря на такой рост, коленные модули Steplife P5 все равно дешевле западных аналогов, произведенных в Германии и Исландии, на 30%.

«В то же время, даже с учетом дешевого сырья на востоке, наш коленный модуль выигрывает в цене у конкурентов Китая на 15%. Производственные мощности спланированы на объем реализации не менее 5 тысячи протезов ног в год», — отметил гендиректор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....