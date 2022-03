Группа Scorpions убрала слово «Москва» из песни «Wind of Change»

Немецкая рок-группа Scorpions убрала из текста песни «Wind of Change» строчку о Москве. С измененной песней музыканты выступили во время своего шоу в Лас-Вегасе.

Scorpions вместо строчки «I follow the Moskva down to Gorky Park» («Я иду вдоль Москвы-реки до парка Горького») музыканты спели «Now listen to my heart, it says Ukraine» («А теперь послушайте мое сердце — оно говорит: "Украина"»).

Новый текст сбил зрителей с толку, они не сразу начали подпевать вокалисту Клаусу Майне. Выступление группы Scorpions с измененной песней «Wind of Change» опубликовано на YouTube.

Из-за ситуации на Украине многие зарубежные исполнители отказались сотрудничать с российскими артистами. Среди примеров — музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с певицей Валерией во время концерта в Дубае.