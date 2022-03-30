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Белый дом назвал условие для встречи Путина и Байдена

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Проведение встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина возможна лишь в случае значимой деэскалации на Украине, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Думаю, он [Байден] довольно ясно сказал, что это будет зависеть от того, о чем захочет поговорить господин Путин», — приводит ТАСС слова Бедингфилд, готов ли американский лидер встретиться с президентом России.

Байден в понедельник, 29 марта заявил, что не исключает возможности новой очной встречи с Путиным. Американский лидер отметил, что перспектива организации потенциальных переговоров зависит от их повестки.

«Президент Байден ясно заявлял, что прежде, чем будет такой диалог, требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию», — добавила Бедингфилд.

Президент России 16 марта сказал, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

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Политика #Мир
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