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Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Евросоюз принял участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа рублями и поддерживает отказ от требований Москвы, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — отметил представитель Еврокомиссии, комментируя совещание министров энергетики государств «Большой семерки».

28 марта президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ, а также компании «Газпром» доложить ему о реализации изменений валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны до 31 марта.

В тот же день вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. По его словам, страны «Большой семерки» готовы к остановке поставок российского газа.

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Экономика #Недра и ТЭК
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