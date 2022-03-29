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Курс доллара опустился ниже 88 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Евро также дешевеет — до 96 рублей.

По данным биржи на 10.00 мск, курс доллара находился на уровне 89 рублей, к 10.31 мск он укорил снижение до 88,1 рубля. Курс евро к этому времени составил 96,95 рубля.

По данным торговой площадки на 10.31 мск, долларовый индекс РТС прибавляет 9,6% и находится на отметке 902,16 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 2523,91 пункта (+3,8%).

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....