Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Евро также дешевеет — до 96 рублей.

По данным биржи на 10.00 мск, курс доллара находился на уровне 89 рублей, к 10.31 мск он укорил снижение до 88,1 рубля. Курс евро к этому времени составил 96,95 рубля.

По данным торговой площадки на 10.31 мск, долларовый индекс РТС прибавляет 9,6% и находится на отметке 902,16 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 2523,91 пункта (+3,8%).

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.