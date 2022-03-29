МЧС спрогнозировало силу паводка на Алтае

Первая волна паводка в Республике Алтай в 2022 году должна пройти спокойно из-за невысокого снежного покрова, но ситуацию могут осложнить дождевые склоновые стоки, сообщает МЧС региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года высота снежного покрова на территории Турочакского, Майминского, Шебалинского и Усть-Коксинского районов ниже на 10-35 см.

«Первая волна паводка должна пройти без осложнений при условии, что не будет интенсивных осадков, так как существенно осложнить паводковую обстановку могут дождевые склоновые стоки, как это случилось в прошлом году», – уточняет ведомство.

По наихудшему сценарию в зону возможного затопления в 2022 году могут попасть до 48 населенных пунктов с населением 9 330 человек, из них в 27 населенных пунктах возможно подтопление в результате образования ледовых заторов на 37 участках.

Уточняется, что на случай необходимости эвакуации населения из зон подтопления определены 78 пунктов временного размещения общей вместимостью 16 120 человек.

Агентство ТАСС напоминает, что в прошлом году во время первой волны паводка в Республике Алтай резко поднялся уровень воды в реках из-за сильных дождей. Из подтопленных домов эвакуировали более 50 человек. В Чойском районе и Горно-Алтайске вводили режим ЧС. Вторая волна паводка в регионе приходится на конец мая – начало июня, когда в горах начинают таять ледники.