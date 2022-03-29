«Тотальный диктант» пройдет в Новосибирске 9 апреля

Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет 9 апреля, в Новосибирске планируется создать места как минимум для 5 тысяч участников, сообщили организаторы журналистам во вторник.

«Ориентируемся на то, чтобы не просесть по цифрам (количеству участников). Никаких целей перед нами не ставится. Сейчас есть 5 тысяч мест, есть резерв расширения — примерно 500 мест», — рассказал координатор проекта в Новосибирске Павел Ютяев.

Предварительная регистрация на площадки «Тотального диктанта» откроется 30 марта. В 2022 году текст диктанта подготовила писатель и переводчик Марина Степнова.

«Тотальный диктант» — образовательная акция для всех желающих по проверке грамотности. Проект появился в 2004 году в Новосибирске, но в дальнейшем распространился по всей России и другим странам. «Тотальный диктант» проходит в разных городах в одно и то же время.