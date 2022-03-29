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«Тотальный диктант» пройдет в Новосибирске 9 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет 9 апреля, в Новосибирске планируется создать места как минимум для 5 тысяч участников, сообщили организаторы журналистам во вторник.

«Ориентируемся на то, чтобы не просесть по цифрам (количеству участников). Никаких целей перед нами не ставится. Сейчас есть 5 тысяч мест, есть резерв расширения — примерно 500 мест», — рассказал координатор проекта в Новосибирске Павел Ютяев.

Предварительная регистрация на площадки «Тотального диктанта» откроется 30 марта. В 2022 году текст диктанта подготовила писатель и переводчик Марина Степнова.

«Тотальный диктант» — образовательная акция для всех желающих по проверке грамотности. Проект появился в 2004 году в Новосибирске, но в дальнейшем распространился по всей России и другим странам. «Тотальный диктант» проходит в разных городах в одно и то же время.

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Жизнь #Образование #Новосибирск
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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....