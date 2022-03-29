Квартиры в Новосибирске продавались быстрее всех в России

Объявления о продаже квартир в Новосибирске весят меньше, чем в других городах России, а средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составляет 105,4 тысячи рубля, сообщает Циан.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в марте составила 104,8 тысячи рублей. За месяц она увеличилась на 2,6%, в годовом выражении рост на 27,1%. В Новосибирске за квадратный метр «вторички» требовали в марте 105,4 тысячи рублей.
При этом в марте стало расти время, за которое хозяева продают квартиры. В среднем это 107 дней. В Новосибирске объявления о продаже квартир висят в среднем всего 56 дней, это самое короткое время среди городов страны.
Наибольшее количество времени объявления находятся на рынке Владивостока (168 дней), Томска и Махачкалы (141 день).
kygearТоварища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.
winged_wandererНе ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.
Иркут 69Дожили. Хотя чему мы удивляемся... закономерный процесс. В дефиците скоро будет почти всё.