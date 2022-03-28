Страны G7 отказались оплачивать российский газ рублями

Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема», — цитирует политика РИА Новости.
Хабек отметил, что требования России представляют собой попытку раскола западных стран и подчеркнул, что Евросоюз продемонстрирует «сплоченность и решимость» не допустить такого сценария.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
krasprolОпаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.
winged_wandererНе ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.
correctorУдарил тоже в шутку, а должен был по настоящему, США - страна потерявших достоинство людей