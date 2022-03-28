Страны G7 отказались оплачивать российский газ рублями

Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема», — цитирует политика РИА Новости.

Хабек отметил, что требования России представляют собой попытку раскола западных стран и подчеркнул, что Евросоюз продемонстрирует «сплоченность и решимость» не допустить такого сценария.

Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.