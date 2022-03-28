США назвали главное оружие России на Украине

Российская военная операция на Украине выделяется активным использованием беспилотников, констатировали британские эксперты.

Российские дроны «Орион», «Орлан», «Элерон» и «Тахион» выполняют сразу несколько ключевых задач, пишет The National Interest. Так, они поддерживают конвои и противодиверсионную разведку.

Кроме этого, они играют важную роль в корректировке огня и поддержке артиллерийского обнаружения. Также дрона позволяют российским военным обеспечивать эффективность разведки для разведывательно-ударных миссий.

По мнению автора материала, такая техника повышает скорость реагирования России и точность, с которой российская армия наносит удары по местам сосредоточения украинских вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении «военной спецоперации» на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.