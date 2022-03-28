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Компания Heineken покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: domanske / Attribution License

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken покинет Россию и передаст свой бизнес другому владельцу в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба компании.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — отмечается в сообщении.

При этом компания подчеркивает, что при любых обстоятельствах компания гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Также указывается, что Heineken не получит прибыли от передачи прав собственности.

По оценкам компании, расходы в общей сложности составят порядка 400 миллионов долларов. После завершения передачи бизнеса Heineken прекратит свое присутствие в России. Ранее производитель объявил о прекращении инвестиций и экспорта в РФ.

Тема: Военная операция на Украине
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