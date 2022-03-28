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Макрон предостерег от оскорблений в адрес Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил президент США Джо Байден.

Макрон, комментируя высказывания, допущенные Байденом в адрес российского лидера, сказал, что «никогда бы не использовал» подобных слов. Французский лидер также призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине, сообщает AFP.

«Завтра или послезавтра планирую переговорить с российским лидером», — приводит ТАСС слова Макрона. В ходе беседы будет поднят вопрос об эвакуации жителей Мариуполя, которую, по словам французского лидера, «нужно провести как можно быстрее».

В субботу Байден посетил пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там он вновь позволил себе высказыванияв адрес Путина. Один из журналистов спросил его, что он думает о российском лидере в контексте того, что в настоящий момент происходит на Украине. «Он мясник, вот что я об этом думаю», — ответил Байден.

Ранее Байден назвал Путина «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины», а также «военным преступником».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эти высказывания Байдена являются недопустимой и непростительной риторикой.

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