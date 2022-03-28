Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в воскресенье, что не призывал к смене власти в России, сообщает пресс-служба Белого дома Белого дома.
Во время визита в Варшаву Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России.
В воскресенье Байден посещал церковь в Вашингтоне. Когда глава государства выходил из церкви, один их журналистов выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?»
«Нет», — ответил американский лидер.
«Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря российского президент Дмитрия Пескова.
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