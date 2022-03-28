Юрист из Красноярска Оксана Яковлева смогла купить полную
тележку средств гигиены несмотря на ограничения в продаже в одни руки только по
две вещи, она записала видео и выложила в соцсетях.
Яковлева записала видео из гипермаркета «Лента». Она собиралась закупить средства гигиены, но заметила, что на некоторые товары есть ограничения — прокладки, ватные диски и другое можно купить не более двух упаковок в одни руки.
Юрист набрала полную тележку средств. На кассе ей отказали
продавать в таком объеме. Тогда она позвонила в полицию и Роспотребнадзор.
После этого ей продали все, что она хотела.
«По закону магазин не может отказать в покупке того
количества товаров, которое нужно потребителю, потому что это публичный
договор. Это настолько сейчас смешно», — сказала на видео женщина.
Она пояснила, что всегда закупает сразу много всего, чтобы ходить в магазин не каждый день и не раз в неделю, а тратить время на другие дела.