Юрист из Красноярска Оксана Яковлева смогла купить полную тележку средств гигиены несмотря на ограничения в продаже в одни руки только по две вещи, она записала видео и выложила в соцсетях.

Яковлева записала видео из гипермаркета «Лента». Она собиралась закупить средства гигиены, но заметила, что на некоторые товары есть ограничения — прокладки, ватные диски и другое можно купить не более двух упаковок в одни руки.

Юрист набрала полную тележку средств. На кассе ей отказали продавать в таком объеме. Тогда она позвонила в полицию и Роспотребнадзор. После этого ей продали все, что она хотела.

«По закону магазин не может отказать в покупке того количества товаров, которое нужно потребителю, потому что это публичный договор. Это настолько сейчас смешно», — сказала на видео женщина.

Она пояснила, что всегда закупает сразу много всего, чтобы ходить в магазин не каждый день и не раз в неделю, а тратить время на другие дела.