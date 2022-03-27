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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны заявило о планах нацистов взорвать дамбу у Одессы

Источник:
РБК
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Хаджибейская дамба в Одесской области заминирована по поручению губернатора региона Максима Марченко, заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга.

Представитель украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытался помешать этому, продолжил Мизинцев, но его действия «грубо и жестко пресекли», пригрозив расстрелом. «При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — приводит ТАСС .

С начала марта пост главы Одесской области занимает Максим Марченко, он сменил Сергея Гриневецкого. Марченко прежде был командиром механизированной бригады.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, президент Владимир Путин назвал свое решение вынужденным. В качестве целей действий Москвы он указал помощь Луганской и Донецкой народным республикам, а также демилитаризацию и «денацификацию» Киева.

Тема: Военная операция на Украине
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лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

лачинов

У нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...

лачинов

А что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...

Egorka72

Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...