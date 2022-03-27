Минобороны заявило о планах нацистов взорвать дамбу у Одессы

Хаджибейская дамба в Одесской области заминирована по поручению губернатора региона Максима Марченко, заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга.
Представитель украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытался помешать этому, продолжил Мизинцев, но его действия «грубо и жестко пресекли», пригрозив расстрелом. «При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами», — приводит ТАСС .
С начала марта пост главы Одесской области занимает Максим Марченко, он сменил Сергея Гриневецкого. Марченко прежде был командиром механизированной бригады.
Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля, президент Владимир Путин назвал свое решение вынужденным. В качестве целей действий Москвы он указал помощь Луганской и Донецкой народным республикам, а также демилитаризацию и «денацификацию» Киева.
лачиновТак и знал что падение курса рубля ни причем.
лачиновУ нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...
лачиновА что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...
Egorka72Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...